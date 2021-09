Eine Anklage gegen die Klimapolitik: "Ökozid" am Schauspiel Stuttgart Deutschland im Jahr 2034 - die Bundesrepublik steht vor Gericht. Angeklagt, nicht genug getan zu haben, um die Klimakatastrophe zu verhindern. Die Kläger: 31 Länder des globalen Südens, die am meisten unter den Folgen leiden.

Das ist das Szenario von "Ökozid", den das Schauspiel Stuttgart auf die Bühne bringt. "Ein Modellversuch" nach dem Buch von Andres Veiel, der auch die Frage erörtert: was ist mehr wert: Das Grundrecht der Natur auf Unversehrtheit oder unsere wirtschaftlichen Interessen?

Uraufführung am 24.9.

Ökozid

Ein Modellversuch von Andres Veiel und Jutta Doberstein

Inszenierung Burkhard C. Kosminski

Schauspielhaus

Staatstheater Stuttgart

Oberer Schlossgarten 6

70173 Stuttgart

Weitere Termine: 30.9., 1., 2., 18., 19., 20.10.; 1., 21.11.

https://www.schauspiel-stuttgart.de/spielplan/a-z/oekozid-2021/

Teaser

