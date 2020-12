„Musik ist höhere Offenbarung als alle Weisheit und Philosophie“, hat Beethoven einmal gesagt. Das hat viele Philosoph*innen aber nicht davon abgehalten, über Beethoven und seine Musik nachzudenken. So auch den Philosophen Daniel Martin Feige nicht. In SWR2 setzt er sich mit der Frage auseinander, warum wir Beethovens Musik heute noch hören sollten.

Warum heute noch Beethoven hören?

Beethoven zu hören kann auch heute noch heißen, eine tiefe Erfahrung zu machen. Aus den widerstreitenden Elementen seiner Musik und aus den widersprüchlichen expressiven Qualitäten, von Trauer zu Freude, von Abgründigkeit zu Leichtigkeit, erarbeiten seine Werke eine besondere Art von Einheit.

Damit spielt Beethovens Musik die Gegensätze durch, die uns als Menschen seit der Moderne bestimmen: Sinnlichkeit und Vernunft wie Individualität und Kollektivität sind zwar nicht buchstäblich die Themen von Beethovens Musik – aber in verwandelter Weise thematisiert sie die Frage unserer Einheit angesichts der Unterschiedenheit dessen, was uns ausmacht.

Beethovens stellt erschütternde Fragen an uns selbst

Die Elemente der Musik stehen in Beethovens Werken als Gegensätze einander gegenüber und werden doch durch die Entwicklung der Musik miteinander vermittelt und versöhnt. Das Hören von Beethovens Musik kann damit als eine Art von Selbstthematisierung begriffen werden: Seine Musik zielt auf den Kern dessen, was uns ausmacht; indem wir sie nachvollziehen, erfahren wir etwas über uns im Medium der Musik.

Wenn wir Beethovens Musik aber so verstehen, dass sie in ihrer spannungsreichen Entfaltung von Elementen dennoch zugleich das Ganze und die Einheit dieser Elemente verteidigt, so könnte hierin eine Dimension liegen, die uns heute von Beethoven trennt. Im Lichte der Katastrophen des 20. Jahrhunderts ist nicht nur der Kanon der Musik fragwürdig geworden und ihre Autonomie porös; vielmehr hat sich die Subjektivität, die Beethovens Musik durchspielt, potentiell als bloß europäische und vielleicht auch als nur männliche entlarvt.

Beethoven als Sinnbild der europäischen Kultur und auch ihrer Schattenseiten

Dass Beethovens Musik dennoch weiterhin zu uns spricht, hat folgenden Grund: Jede Kritik der europäischen Aufklärung, jede Kritik des modernen Begriffs des Subjekts und damit des Projekts, das in Beethovens Musik widerklingt, muss selbst weiterhin im Namen aufklärerischer Ideale wie Freiheit und Gleichheit erfolgen, da sie sonst selbstwidersprüchlich würde.

Kurz gesagt: Heute kann man nicht mehr wie Beethoven komponieren und heute sollte man nicht mehr wie Beethoven komponieren. Noch jeder Hinweis auf die Bedingtheit der Musik Beethovens setzt die Unbedingtheit des Anspruchs dieser Musik voraus. Noch jede Kritik an dem Erbe Beethovens muss selbst im Namen des Anspruchs erfolgen, dem Beethovens Musik verpflichtet ist. Beethoven heute zu hören heißt, dem in seiner Musik artikulierten universellen Anspruch auf Freiheit und Gleichheit im Hören nachzuspüren – in dem, was daran nicht gelingen mag, aber auch gerade in dem, was daran gelingt.