Philharmonisches Orchester Freiburg

Leitung: Fabrice Bollon

Jean Sibelius:

"Pohjolas Tochter", sinfonische Fantasie für Orchester op. 49

Sergej Prokofjew:

Klavierkonzert Nr. 2 g-Moll op. 16

Igor Kamenz (Klavier)

Edward Elgar:

Sinfonie Nr. 1 As-Dur op. 55

(Konzert vom 7. Februar 2012 im Konzerthaus Freiburg)



Dobrinka Tabakova:

"The smile of the flamboyant wings", Fabel für Streichquartett

Goldmund Quartett

Drei Werke aus dem frühen 20. Jahrhunderts treffen in diesem Programm aufeinander: Elgars Sinfonie kommt 1908 in Manchester zur Uraufführung, Prokofjews zweites Klavierkonzert 1906 in St. Peterburg und ebenfalls in St. Petersburg erklingt 1913 Sibelius Sinfonische Fantasie "Pohjolas Tochter" zum ersten Mal - drei Werke aus einer Epoche, deren Komponisten jedoch mit ganz unterschiedlichen Tonsprachen auf ihre Zeit reagierten.