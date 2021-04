"Tatsache ist doch, dass die Menschen bleiben wie sie sind", schrieb Peter Ustinov und damit ist ein Kernpunkt seiner Überzeugung genannt: Ustinov nahm die Menschen "wie sie sind" und wurde nicht müde, ihre Eigenheiten, Eitelkeiten, Ungereimtheiten zu imitieren und ironisieren. Er war ein Multitalent: Schauspieler, Rezitator, Opernregisseur, Schriftsteller, Dramaturg und leidenschaftlicher Musikfreund. Mit seinem pointierten Blick und seiner Begabung für das Komische hat Peter Ustinov alle in seinen Bann gezogen. Im April jährt sich sein Geburtstag zum 100. Mal.

Musikliste

Emilia Giuliani:

Capriccio für Gitarre

Siegfried Schwab (Gitarre)

Wolfgang Amadeus Mozart:

Rondeau - Allegro aus: Sonate B-Dur KV 378

Stephan Schardt (Violine)

Philipp Vogler (Klavier)

John Ireland:

„In summer woods”

Alison Brown, Sharon Carty (Mezzosopran)

Andreas Frese (Klavier)

John Ireland:

„There is a garden in her face”

Alison Brown, Sharon Carty (Mezzosopran)

Andreas Frese (Klavier)

Sergej Prokofiev:

„Die junge Julia“ aus: Romeo und Julia-Suite Nr. 1 op. 64

Royal Scottish National Orchestra

Leitung: Neeme Järvi

Sergej Prokofiev:

„Romeo und Julia” aus: Romeo und Julia-Suite Nr. 1 op. 64

Royal Scottish National Orchestra

Leitung: Neeme Järvi

Dmitri Shostakovich:

„Lyrischer Walzer“

Lisa Bathiasvili (Violine)

Symphonieorchester des Bayrischen Rundfunks

Leitung: Esa-Pekka Salonen

Camille Saint-Saens:

„Prélude” aus: Suite für Violoncello und Orchester op. 16

Maximilian Hornung (Violoncello)

Bamberger Symphoniker

Leitung: Sebastian Tewinkel

Camille Saint-Saens:

„Sérénade” aus: Suite für Violoncello und Orchester op. 16

Maximilian Hornung (Violoncello)

Bamberger Symphoniker

Leitung: Sebastian Tewinkel

Igor Stravinsky:

„Introduction”aus: „Le Sacre du Printemps” (1947)

The Cleveland Orchestra

Leitung: Pierre Boulez

Wolfgang Amadeus Mozart:

Ouvertüre aus: Die Zauberflöte KV 620

Wiener Philharmoniker

Leitung: Georg Solti

Das Manuskript zur Sendung