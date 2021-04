„Tatsache ist doch, dass die Menschen bleiben wie sie sind“, schrieb Peter Ustinov und damit ist ein Kernpunkt seiner Überzeugung genannt: Ustinov nahm die Menschen „wie sie sind“ und wurde nicht müde, ihre Eigenheiten, Eitelkeiten, Ungereimtheiten zu imitieren und ironisieren.

Er war ein Multitalent: Schauspieler, Rezitator, Opernregisseur, Schriftsteller, Dramaturg und leidenschaftlicher Musikfreund. Mit seinem pointierten Blick und seiner Begabung für das Komische hat Peter Ustinov alle in seinen Bann gezogen. Am 16. April 2021 jährt sich sein Geburtstag zum 100. Mal.



Musikliste

Emilia Giuliani:

Capriccio für Gitarre

Siegfried Schwab (Gitarre)

Noel Coward:

Any little Fish

Ian Bostridge (Tenor)

Jeffrey Tate (Klavier)

Peter Ustinov:

Two depressing love-songs aus: Phoney Folk-lore

Peter Ustinov

Noel Coward:

Twentieth Century Blues

IIan Bostridge (Tenor)

Jeffrey Tate (Klavier)

Giuseppe Verdi:

Duett Manrico - Azucena (4. Akt, Finale) aus: Il Trovatore

Enrico Caruso (Tenor)

Ernestine Schumann-Heink (Mezzosopran)

Orchester

Peter Tschaikowsky:

Polonaise, 3. Akt aus: Eugen Onegin

Orchestra of the Royal Opera House Covent Garden

Leitung: Colin Davis

John Foulds:

Military aus: Essays in Mode op. 78

Kathryn Scott (Klavier)

John Foulds:

English Tune with Burden op. 89

Kathryn Scott (Klavier)

Miklós Rózsa:

Prelude aus: Quo vadis? - Film (1951)

The Royal Philharmonic Chorus

The Royal Philharmonic Orchestra

Leitung: Miklós Rózsa

Peter Ustinov:

Nero sings - Seikolos Epitaph

Peter Ustinov

Benjamin Britten:

Here, lads! Here! Come here! aus: Billy Budd op. 50

Gentlemen of the Hallé Choir & Northern Voices

Hallé Orchestra

Leitung: Kent Nagano

Benjamin Britten:

Frolicsome Finale aus: Simple Symphony op. 4 (1933-34)

Camerata Nordica

Leitung: Terje Tonnesen

Das Manuskript zur Sendung