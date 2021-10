Johannes Brahms: Quartette für Chor und Klavier op. 92, Gustav Mahler, Clytus Gottwald: Die zwei blauen Augen, Johannes Brahms:

Quartette für Chor und Klavier op. 112, Kaija Saariaho: Nuits adieux pour 4 solistes et choeur a cappella, Gustav Mahler, Clytus Gottwald:

Urlicht, Frank Martin: Songs of Ariel from Shakespeares "Tempest" für Chor a cappella, Lili Boulanger: Soir sur la plaine für Sopran, Tenor, Bass, gemischten Chor und Klavier, Hymne au soleil für Alt, gemischten Chor und Klavier, SWR Vokalensemble, Olga Wien (Klavier), Leitung: Yuval Weinberg, Online-Konzert vom 28. Mai im Rahmen der Ludwigsburger Schlossfestspiele, Pelle Gudmundsen-Holgreen: Three Stages für 16-stimmigen Chor a cappella, György Ligeti: Hölderlin-Fantasien für 16-stimmigen Chor a cappella, SWR Vokalensemble, Leitung: Yuval Weinberg, Online-Konzert vom 26. März in der Phönixhalle Stuttgart mehr...