Pauline Viardot zum 200. Geburtstag – Die letzte Zauberin (2)

Sängerin, Komponistin, Kulturvermittlerin, Salonniere – Pauline Viardot-Garcia versammelte viele Talente in sich und verzauberte damit die Welt. Als junge Frau musste sie, nach dem Tod ihrer Schwester Maria Malibran, deren Nachfolge als große Diva antreten, nicht ganz freiwillig.



Musikliste



Emilia Giuliani:

Capriccio für Gitarre

Siegfried Schwab (Gitarre)



Sigismund Thalberg:

Tarantella in g-Moll aus: Les Soirees de Pausilippe, Hommage à Rossini, 24 Pensées Musicales op. 75

Francesco Nicolosi (Klavier)



Vincenzo Bellini:

Szene und Arie der Amina, 2. Akt

Anna Netrebko (Sopran)

Saimir Pirgu (Tenor)

Coro Sinfonico di Milano Giuseppe Verdi

Mahler Chamber Orchestra

Leitung: Claudio Abbado



Gioacchino Rossini:

Temporale (Gewittermusik) aus: Il Barbiere di Siviglia

Orchestre de Chambre de Lausanne

Leitung: Jesús López Coboz



Gioacchino Rossini:

Arie der Rosina: „Una voce poco fa“ aus: Il Barbiere di Siviglia

Cecilia Bartoli (Gesang)

Orchestra La Scintilla

Leitung: Adam Fischer



Alexey Verstovsky:

Stariy muzh, grozniy muszh

Ensemble Talisman (Gesang und Gitarre)



Carl Maria von Weber:

Chor: Was gleicht wohl auf Erden aus: Der Freischütz

Rundfunkchor Berlin

Berliner Philharmoniker

Leitung: Nicolaus Harnoncourt



Fanny Hensel:

Il saltarello romano. Allegro molto (a-Moll) aus: 4 Lieder für Klavier op. 6

Sontraud Speidel (Klavier)



Giacomo Meyerbeer:

Galop (Blende bei 2'00) aus: Le prophète

Royal Philharmonic Orchestra London

Leitung: Henry Lewis



Giacomo Meyerbeer:

Arie der Fidès: Ah mon fils aus: Le prophète

Marylin Horne (Fidès)

Royal Philharmonic Orchestra London

Leitung: Henry Lewis



Christoph Willibald Gluck:

Tanz der Furien aus: Orphée et Euridice

Orchestre de l'Opera de Lyon

Leitung: John Eliot Gardiner



Christoph Willibald Gluck:

Arie: J'ai perdu mon Euridice aus: Orphée et Eurydice

Jennifer Larmore (Mezzosopran)

Orchestra of San Francisco Opera

Leitung: Donald Runnicles



Christoph Willibald Gluck:

Finale: L'amour triomphe aus: Orphée et Euridice

Monteverdi Choir

Orchestre de l'Opera de Lyon

Leitung: John Eliot Gardiner

