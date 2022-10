Pasture and Storm: neue Klaviermusik für die linke Hand

Mit der Musik auf ihrem Album Pasture & Storm ehrt die Komponistin Sadie Harrison die Linkshänderinnen und Linkshänder unter den Pianisten. Gleichzeitig ist das Album auch unter dem Einfluss globaler Weltereignisse entstanden. Wie verbinden sich diese Absichten? Die CD ist einen tieferen Blick wert, findet die Musikjournalistin Hannah Schmidt.

Beeinflusst vom Weltgeschehen

Ursprünglich wollte sie den linkshändigen Pianistinnen und Pianisten der Welt ein Denkmal setzen – am Ende wurde der Kompositionsprozess aber zu einer Auseinandersetzung mit einer sich dramatisch verändernden Welt.

„Die Stürme der Pandemie und der Fall Afghanistans unter die Taliban beeinflussten die ganze Welt. Es besteht kein Zweifel, dass diese beiden überwältigenden globalen Ereignisse Teil meines Werks geworden sind“, erklärt Sadie Harrison.

Organisches Klavierspiel – mit Links

Sadie Harrison beginnt ihr Album mit dem fünfteiligen Zyklus „The Book of Storms and Mists” – “Das Buch der Stürme und Nebel“. Diese nachdenklichen Werke werden mit nur einer Hand gespielt, auch wenn es beim ersten Hören nicht so wirkt.

Mit Hilfe des linken Pedals wirken die gebrochenen Akkorde und viele Sprünge über die gesamte Tastatur organisch und wie aus zwei Händen.

„Als ich die Arbeit an diesem Projekt begonnen habe, konnte ich nicht ahnen, wie sehr die Welt sich verändern würde bis zu seinem Abschluss im Herbst 2022.“

Aus der Not eine Tugend gemacht

Die Idee zu diesem Projekt kam der Komponistin im Jahr 2017, als sie die junge Pianistin Sophia Benton unterrichtete. Wegen einer Verletzung konnte sie ihre rechte Hand nicht nutzen – weshalb die beiden Frauen Teile des Klavierrepertoires an ihre Möglichkeiten angepasst und adaptiert haben.

So ist die Idee entstanden, schreibt Harrison im Booklet, für Pianistinnen und Pianisten mit einer entsprechenden Behinderung zunächst kleine, und dann größere Werke zu schreiben und sie im Projekt „Pasture and Storm“ zusammen zu fassen.

Manche der Werke klingen dabei nicht weniger virtuos als Stücke für zwei Hände – hier aus dem Zyklus „I Kiss the Earth“ zusammen mit der Sopranistin Peyee Chen.

Musikalisch vielfältig

Harrison beschränkt sich aber nicht nur auf Solo-Klaviermusik, sondern hat auch Kammermusik komponiert. Der Zyklus „Kabul: When I Wake at Midnight“ ist beispielsweise geschrieben für zwei linkshändige Pianisten – und in „The Nightingales of Afghanistan“ spielt neben Tomás Klement am Klavier das Bristol Ensemble.

Sadie Harrisons Musik ist nicht nur musikalisch vielfältig und harmonisch mitunter geradezu aufregend, sie schließt auch eine bisher klaffende Lücke im Klavierrepertoire. Das lange Album macht da Lust auf mehr – viel mehr.