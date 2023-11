Der Insektenflug. Lerchen, Hummeln, Helikopter und Heißluftballons, sie alle sind mehr oder weniger geräuschvoll am Himmel unterwegs. Für die Menschen war das Fliegen lange Zeit aber nur ein Traum. Ein Traum, den viele Komponisten mitgeträumt haben, indem sie den Vogelflug in Musik setzten oder sich einfach schon einmal in ihrer musikalischen Fantasie in die Lüfte erhoben. Später dann sausten auch Propellermaschinen und Düsenjets knatternd und donnernd durch den Konzertsaal. Die Musikstunde hebt in dieser Woche ab und begleitet Vögel, Insekten, Flugmaschinen und träumende Ikarusse auf ihrem Weg durch die Luft.