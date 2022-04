Fünfte Station: das Meer. Es ist unser größter Sehnsuchtsort, vielleicht weil wir uns am Strand, mit Blick auf den Horizont klein und erhaben zugleich fühlen. Vielleicht weil das Auge außen keine Anhaltspunkte kennt und sich nach innen richten muss. Selbst Psychologen sagen, dass man am Meer leichter über sich selbst redet. Auch Weinen funktioniert am Strand einfacher. Gleichzeitig gibt uns das Meer Kraft, mit dem Wellenschlag scheinen wir neue Energie aufzunehmen. All diese Bilder und Emotionen finden sich auch in komponierten Meerbildern. mehr...