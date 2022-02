Was ist neu, was ist historisch? Das Duo Kilian Herold / Hansjacob Staemmler entdeckt in seiner neusten Studioproduktion ein vergessenes Stück neu: 1913 schrieb der Wiener Pianist und Komponist Egon Kornauth eine junge, drängende, schwärmerische und raffiniert raumgreifende Klarinettensonate. Brahms schimmert gelegentlich als Vorbild durch. Gleichzeitig entstehen am selben Ort die extrem konzentrierten vier Stücke für Klarinette und Klavier von Alban Berg. Was wir aus dieser explosiven Entstehungszeit heute als zeittypisch, als neu oder zukunftsweisend empfinden? Die Aufnahmen geben mehrschichtige Antworten. mehr...