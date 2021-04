Im Mittelpunkt des Passionsgeschehens steht natürlich Jesus Christus. Auf seinem Leidensweg begleiten ihn aber ganz unterschiedliche Menschen: die letzte Folge ist Maria aus Magdala gewidmet.



Musikliste



Emilia Giuliani:

Capriccio für Gitarre

Siegfried Schwab (Gitarre)

Francisco Guerrero der Ältere:

"Maria Magdalena", Motette à6 (Vokalensemble a cappella)

Rose Ensemble

Trad. :

„Ta Ichö Stada Chaynaya“ - „An Jesus, den Lehrmeister“

Warda Yalcin (Gesang)

Johann Sebastian Bach:

Nr. 6: "Nun hilf uns, Herr, den Dienern dein", Choral aus: "Gott, man lobet dich in der Stille" BWV 120, Kantate beim Ratswechsel zu Leipzig (1728 oder 1729) für Soli, gemischten Chor und Orchester

solistenensemble stimmkunst

Stiftsbarock Stuttgart

Leitung: Kay Johannsen

Hildur Guðnadóttir, Jóhann Jóhannsson:

"Resurrection" aus: Mary Magdalene (Maria Magdalena, Film, 2018)

Theatre of Voices

N. N.:

"Peccatrice, nominata Madalena"

Ars Choralis Köln

Oni Wytars

Leitung: Maria Jonas

Wilfried Hiller:

"II. Maria Magdalena unter dem Kreuz" aus: "Nacht des roten Mondes", fünf magische Miniaturen nach Alastair für Streichoktett

Henschel-Quartett

Eisler-Quartett

Domenico Mazzocchi:

"Lagrime amare Lamento der Maria Magdalena" (Singstimme, Instrumental-Ensemble)

Suzie Le Blanc (Sopran)

Ensemble Tragicomedia

Sofia Gubaidulina:

(2) "Maria Magdalena" aus: Johannes-Ostern für Soli, 2 gemischte Chöre, Orgel und Orchester Fassung in deutscher Sprache

Julia Sukmanova (Sopran)

Corby Welch (Tenor)

Nicholas Isherwood (Bass)

Gächinger Kantorei Stuttgart

Radio-Sinfonieorchester Stuttgart des SWR

Leitung: Helmuth Rilling

Erkki Melartin:

Nr. 3: "Vorahnung" aus: "Noli me tangere", 5 Stimmungsbilder für Klavier op. 87

Maria Lettberg(Klavier)

Andrew Lloyd Webber:

"I don't know how to love him" aus: Jesus Christ Superstar, Film von Melvyn Bragg und Norman Jewison nach der gleichnamigen Rockoper

Yvonne Elliman (Gesang)

Filmorchester

Leitung: André Previn

Germaine Tailleferre:

Nr. 1: "Jasmin de Provence", Andantino, alla Siciliana aus: "Fleurs de France", Album von 8 leichten Stücken für Klavier

Cristina Ariagno (Klavier)

