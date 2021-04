Im Mittelpunkt des Passionsgeschehens steht natürlich Jesus Christus. Auf seinem Leidensweg begleiten ihn aber ganz unterschiedliche Menschen: zu Beginn geht es um Judas Iskariot, der Jesus verrät.



Musikliste:



Emilia Giuliani:

Capriccio für Gitarre

Siegfried Schwab (Gitarre)

Arakel Siunetsi / Daniel Erazhisht:

"Sirt im sasani" - "Mein Herz zittert vor Furcht, ich sehe den Verrat des Judas vorher"

Sharakan Early Music Ensemble

Leitung: Daniel Erazhisht

Marco Giuseppe Peranda:

"Und Judas Ischarioth, einer von den Zwölfen" für Vokalensemble a cappella

Cappella Sagittariana Dresden

Leitung: Norbert Schuster

Johann Sebastian Bach:

Nr. 26: "Und er kam und fand sie aber schlafend", Rezitativ (Evangelist, Jesus, Judas) aus: Matthäus-Passion BWV 244

Benjamin Bruns (Evangelist)

Christian Immler (Jesus)

Toru Kaku (Judas)

Bach Collegium Japan

Leitung: Masaaki Suzuki

Carlo Gesualdo di Venosa:

"Judas mercator pessimus", Responsorium 5 (In II Nocturno)

Hilliard Ensemble

Frank Martin:

Nr. 3: "Image de Juda" aus: Polyptyque, 6 images de la Passion du Christ für Violine und 2 kleine Streichorchester

Patricia Kopatchinskaja (Violine)

Camerata Bern

N. N.:

"Govorenje Judino skalam na obisenje hodeci", Lied aus Vartal für Singstimme solo

Ensemble Dialogos

Leitung und Singstimme: Katarina Livljanic

Andrew Lloyd Webber:

"Judas' death" aus: Jesus Christ Superstar, Film von Melvyn Bragg und Norman Jewison nach der gleichnamigen Rockoper

Carl Anderson (Gesang: Judas Iskariot)

Filmorchester

Leitung: André Previn

Adam Puschmann:

"O du armer Judas"

Peter Schreier (Tenor)

Capella Fidicina Leipzig

Peter Gabriel:

"Troubled" aus: Die letzte Versuchung Christi (Film)

Peter Gabriel (Gesang)

Heinrich Ignaz Franz Biber:

"Jesus am Ölberg", Sonate für Violine und Basso continuo Nr. 6 c-Moll - Adagio/Presto

Ars Antiqua Austria

Leitung: Gunar Letzbor

John Caldwell:

(3) Sciebat autem et Judas aus: Good Friday, Opern-Oratorium für Soli, Chor und Orchester

The Choir of Lincoln College, Oxford

Oxford Contemporary Sinfonia

Members of the Royal Philharmonic Orchestra, u. a. Mitwirkende

Leitung: Benjamin Nicholas

Esperanza Spalding:

"Judas"

Esperanza Spalding (Gesang)

SWR2 Musikstunde vom 29.3.2021 | Passionszeugen (1)