Passionskantaten von Christoph Graupner

Marie Luise Werneburg, Hanna Zumsande (Sopran)

Dominik Wörner (Bass)

Kirchheimer BachConsort

Cembalo und Leitung: Florian Heyerick

Christoph Graupner:

"Ein jeglicher sei gesinnet"

"Zerfliess mein Herz in Blut"

"Nun ist er auferstanden"

"Christ lag in Todesbanden"

"Du schönes Wohnhaus"

(Aufnahme vom Juli 2022 in der Evangelischen Kirche in Kirchheim an der Weinstraße)