Erfolgreiches Eröffnungskonzert mit Klang, Video und Musikerlebnis

Die Donaueschinger Musiktage in diesem Jahr zum 101. Mal. Zwei verrückte Posaunen eröffnen den Abend im Stück zero said in a low voice von Clara Iannotta.

Einer Inselgruppe, weit draußen im Ozean ist das neue Werk von Martin Schüttler nachempfunden, „I wd leave leaf & dance“ für Orchester mit künstlichen Spuren.

Die polnische Komponistin und Sängerin Agata Zubel entwirft in outside the Realm of Time zusammen mit dem Videokünstler Sebastian Kierzek und dem SWR Experimentalstudio ein Agata-Zubel-Hologramm, das singend auf der Bühne erscheint.

Ein Klang, Video und Musikerlebnis, das mit Forever Turnarounds von Thomas Meadowcroft endet.

Pascal Rophé leitet das SWR Symphonieorchester, das SWR Experimentalstudio und SWR Bigband. Beim Eröffnungskonzert gibt es Werke von Clara Iannotta, Martin Schüttler, Agata Zubel und Thomas Meadowcrof.

Das SWR Experimentalstudio mit einem Agata-Zubel-Hologramm des Videokünstlers Sebastian Kierzek Ralf Brunner / Astrid Karger

