Die Rezeptionswege des Werkes von Richard Wagner sind lang und verschlungen. Die Superhelden-Comics aus dem Marvel-Verlag verdanken einiges den mit Skepsis hinterfragten Heldenbildern und ihren Gegenbildern aus Wagners Tetralogie „Der Ring des Nibelungen“. Es ist also an der Zeit, das Entliehene wieder zurückzugeben. Jetzt ist erstmals auf Deutsch die Adaption von Wagners „Ring“-Vierteiler als Graphic Novel erschienen. Gezeichnet hat sie der Amerikaner P. Craig Russell, der selbst eine Zeitlang für das Marvel-Universum gearbeitet hat.

Ein Comiczeichner, der mit Opern vertraut ist

Richard Wagners musikdramatische Tetralogie „Der Ring des Nibelungen“: kaum ein Opernhaus entzieht sich derzeit diesem vierzehnstündigen Musiktheaterrausch und versucht den mythologischen Vierteiler immer wieder neu auszudeuten. Dazu bedarf es einer wahren Bildüberschwemmung durch die Regie, deren Gewandung mal im Nazioutfit, mal in der kleinbürgerlichen Wohnküche oder in einem Nachtzirkus nicht immer etwas mit den szenischen Vorstellungen des Bayreuther Meisters zu tun hat.

Der auf Opernadaptionen spezialisierte amerikanische Comiczeichner P. Craig Russell hat sich nun auch Wagners episches Bühnenfestspiel vorgenommen und hält sich eng an die Vorlage, wie er das auch schon bei Wolfgang Amadeus Mozarts „Zauberflöte“, oder Richard Strauss „Salome“ in der Umsetzung als Graphic Novel getan hat.

Graphic Novel gibt es bereits seit 1990 auf Englisch

Das „nun“ ist allerdings zu präzisieren. Denn erst zwanzig Jahre nach der englischsprachigen Ausgabe erscheint Russells Graphic Novel „Der Ring des Nibelungen“ auf Deutsch. Und er hat an dieser Adaption fast ebenso lang gearbeitet wie der Schöpfer des Originals. In den 1970er Jahren begann Russell mit ersten zeichnerischen Entwürfen und setzte das Epos dann in den 1990er Jahren ins Bild.

Und nicht zuletzt auch in den Text. Der ist bei einer Graphic Novel von durchaus entscheidender Bedeutung, wird aber oft unterschätzt, weil man einem Comictext meist nur Lautmalereien zutraut. Davon kann hier keine Rede sein. Denn der Texter Patrick Mason hatte die schwierige Aufgabe vor sich, aus Wagners oft belächelten und karikierten Alliterationen und Stabreimen, die ohnehin kaum ins Englische übertragbar sind, eine geschmeidige Prosaform zu schaffen, die dann den gezeichneten Figuren als Sprechblasen in den Mund gelegt werden kann und sich doch nicht allzu sehr vom altertümlichen Duktus des Wagnerschen Originals entfernt.

Natur in Szene gesetzt

Das Ergebnis ist mehr als beeindruckend, auch in der exzellenten Übersetzung von Stephanie Pannen. Szene für Szene, Orchesterstück für Orchesterstück, hat P. Craig Russell in einen rhythmisierten Bilderfluss gepackt, die Panels in unterschiedliche Größen und Formen gesetzt, mal ganze Seiten mit nur einer Großzeichnung gestaltet, dann wieder spürt er mit fein ziselierten Folgen segmentierter Bildzeichen Wagners musikalischem Kommentar durch die Leitmotive nach.

Wie Friedrich Nietzsche 1876 in seiner Unterstützungsschrift „Richard Wagner in Bayreuth“ meinte, dass im „Ring des Nibelungen“ selbst die ganze Natur zum Tönen gebracht werde, so setzt auch Russell sie hier in Szene und Handlungszusammenhang, ohne dass sie sich nur zum Bildhintergrund reduziert.

Und sie klingt vor allem dank der Kolorierung der Zeichnungen durch Lovern Kindzierski. Die Unterwasserwelt im Rheingold rauscht hier in blau-grünen Schattierungen auf, die Schmiedehölle der Nibelungen kracht in tiefem Rot, die Naturidylle des Waldwebens im „Siegfried“ säuselt lindgrün – was schon den Kampf mit dem Lindwurm antizipiert – und die golden flammende Glut der „Götterdämmerung“ wird vom nachtblauen Wasserreich der Rheintöchter gelöscht.

Ein Muss für das Wagner-Bücherregal

Konservative Operngänger mit der Hoffnung, hier endlich das optische Pendant zu den theatralischen Vorstellungen des Bayreuther Meisters zu finden, werden wahrscheinlich enttäuscht werden. Die Regie hat den Stoff als Bühnenhandlung nicht nur umzusetzen, sondern auch zu interpretieren, sicher nicht bloß zu illustrieren. Und P. Craig Russell ist gleichfalls kein Illustrator des ihm vorliegenden Librettos von Wagners Tetralogie, sondern ein Bildkünstler, der mit den Mitteln der rhythmisierten Zeichnung, mit Sprache und Farbe nicht nur eine Adaption von Text und Geschichte, sondern auch von Wagners klingendem Universum vorgenommen hat.

Auf rund 450 Seiten ist ihm diese Imagination als imaginäres Musiktheater in Form einer Graphic Novel hervorragend gelungen. Zu Recht wurde dieses Hauptwerk seiner Opernadaptionen mit dem nach dem großen Comiczeichner Will Eisner benannten Preis, dem Eisner Award 2001 für die beste Comic-Serie ausgezeichnet.

Die Liebhaber von Richard Wagners „Ring des Nibelungen“ sollten sich diese Adaption auf keinen Fall entgehen lassen. Sie ergänzt jede Referenzaufnahme der Tetralogie und gehört neben die Partituren in jedes Buchregal der Wagnerbegeisterten.