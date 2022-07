Orfeo, Orphée, Orpheus: er ist der Urahne aller Barden, die mythische Gestalt der Musik schlechthin. Dichter, Filmemacher, Choreografen und natürlich Klangkünstler hat er über Jahrhunderte angeregt. Seine Spur zieht sich von der Antike über Barock und Klassik bis in die Moderne, den Jazz, das Musical, die Popkultur. Im letzten Teil geht es um die Orpheus-Gestalt im 20. und 21. Jahrhundert.

Musikliste



Emilia Giuliani:

Capriccio für Gitarre

Siegfried Schwab (Gitarre)



Jean Roger-Ducasse:

„Course Du Flambeau“

Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz

Leitung: Leif Segerstam



Kurt Weill:

„Der Neue Orpheus“

Carole Farley (Sopran)

Rheinische Philharmonie

Leitung: José Serebrier



Igor Strawinsky:

„Air De Danse"

Royal Concertgebouw Orchestra

Leitung: Neeme Järvi



Igor Strawinsky:

„Pas D’Action“

Royal Concertgebouw Orchestra

Leitung: Neeme Järvi



Georges Auric:

“Orpheus And The Princess”

Slovak Radio Symphony Orchestra

Leitung: Adriano



Philip Glass:

“Orphée Et La Princesse”

Philip Cutlip (Orphée)

Lisa Saffer (La Princesse)

The Portland Opera Orchestra

Leitung: Anne Manson



Irina Björklund / Vera von Fersen:

“Natacha’s Bee Song”

Irina Björklund (Gesang)



Tito Schipa Jr.:

„Per La Strada“

Tito Schipa Jr. (Orfeo)



Anaïs Mitchell:

„Why We Build The Wall“

Patrick Page (Hades)

New York Theatre Workshop Ensemble

Leitung: Liam Robinson



Anaïs Mitchell:

„Epic III“

Damon Daunno (Orpheus)

Patrick Page (Hades)

New York Theatre Workshop Ensemble

Leitung: Liam Robinson





SWR2 Musikstunde vom 8.7.2022 | Orpheus – Sänger, Magier und Prophet (5/5)