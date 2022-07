Orfeo, Orphée, Orpheus: er ist der Urahne aller Barden, die mythische Gestalt der Musik schlechthin. Dichter, Filmemacher, Choreografen und natürlich Klangkünstler hat er über Jahrhunderte angeregt. Seine Spur zieht sich von der Antike über Barock und Klassik bis in die Moderne, den Jazz, das Musical, die Popkultur. Im dritten Teil geht es um Orpheus im Lied.

Musikliste



Emilia Giuliani:

Capriccio für Gitarre

Siegfried Schwab (Gitarre)



Henry Purcell:

„When Orpheus Sang“

Lucile Richardot (Alt)

Ensemble Correspondance

Leitung: Sébastian Daucé



Ralph Vaughan Williams:

„Orpheus With His Lute“

Elizabeth Watts (Sopran)

BBC Symphony Orchestra

Leitung: Martyn Brabbins



Gustav Holst:

„Come Back, Persephone“

Peter Pears (Tenor)

Benjamin Britten (Piano)



Alejandra Ribera:

„Goodnight, Persephone“

Alejandra Ribera (Gesang)



Franz Schubert:

„Fahrt zum Hades (Der Nachen dröhnt)“

Dietrich Fischer-Dieskau (Bass)

Gerard Moore (Piano)



Howard Blaikley:

„From The Underworld“

The Herd



Manos Hadjidakis:

„Orpheus“

New York Rock & Roll Ensemble



George Perle:

„Sonnets To Orpheus #9“

New York Virtuoso Singers

Leitung: Harold Rosenbaum



Reinhard Mey:

„Ich wollte wie Orpheus singen“

Reinhard Mey (Gesang)



Nick Cave:

„The Lyre Of Orpheus“

Nick Cave (Gesang)



David Sylvian:

„Orpheus“

David Sylvian (Gesang)



Katerina Polemi:

„Orpheus‘ Waltz“

Kora Karvouni, Laertis Malkotsis, Eleni Mpoukli

SWR2 Musikstunde vom 6.7.2022 | Orpheus – Sänger, Magier und Prophet (3/5)