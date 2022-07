Orfeo, Orphée, Orpheus: er ist der Urahne aller Barden, die mythische Gestalt der Musik schlechthin. Dichter, Filmemacher, Choreografen und natürlich Klangkünstler hat er über Jahrhunderte angeregt. Seine Spur zieht sich von der Antike über Barock und Klassik bis in die Moderne, den Jazz, das Musical, die Popkultur. Die zweite Folge verfolgt die Verwandlung der Orpheus-Figur vom Göttersohn zum Ritter.

Musikliste



Emilia Giuliani:

Capriccio für Gitarre

Siegfried Schwab (Gitarre)



Traditionell mazedonisch:

„Nevestino Oro“

Oni Wytars



Traditionell mazedonisch:

„Firewalking Dance I“

Yannis Strigos (mazedonische Lyra)



Michael Levy:

„The First Delpic Hymn To Apollo“

Michael Levy (Leier)



Michael Levy:

„Lament For Solo Lyre in the Just Intonation of Antiquity“

Michael Levy (Leier)



Tim Buckley:

„Song To The Siren“

Tim Buckley (Gesang)



Jóhann Jóhannsson:

„Orphic Hymn

Theatre Of Voices

Leitung: Paul Hillier



Gheorghi Arnaoudov:

“Hymn To Satyr Silenus”

The Orphic Ensemble

Leitung: Theodora Pavlovich



Cameron Lam:

“Orphic Hymn #9: Selene”

Alison Morgan

Jenny Duck-Chong

Kammerklang Chamber Orchestra

Leitung: Sadaharu Muramatsu



Traditionell:

„Sir Orfeo“

Fay Hield (Gesang)



Robert Johnson:

„Orpheus I Am“

Joel Frederiksen (Gesang)



Thomas Chilcot:

„Orpheus With His Lute“

Carherine Pott (Sopran)

The Parley of Instruments

Leitung: Peter Holman

SWR2 Musikstunde vom 5.7.2022 | Orpheus – Sänger, Magier und Prophet (2/5)