Orpheus – Sänger, Magier und Prophet (1/5)

Orfeo, Orphée, Orpheus: er ist der Urahne aller Barden, die mythische Gestalt der Musik schlechthin. Dichter, Filmemacher, Choreografen und natürlich Klangkünstler hat er über Jahrhunderte angeregt. Seine Spur zieht sich von der Antike über Barock und Klassik bis in die Moderne, den Jazz, das Musical, die Popkultur. Im ersten Teil geht es um Orpheus in der Opernwelt.

Musikliste



Emilia Giuliani:

Capriccio für Gitarre

Siegfried Schwab (Gitarre)



Claudio Monteverdi, bearb. Carl Orff:

„Toccata“

Münchner Rundfunkorchester

Leitung: Karl Eichhorn



Jacopo Peri:

„Al Canto, Al Bailo, All’Ombra, Al Prato Adorno“

Chor des Ensembles Arpeggio

Leitung: Roberto De Caro



Jacopo Peri:

„Po Che G’Eterni Imperi“

Chor des Ensembles Arpeggio

Leitung: Roberto De Caro



Claudio Monteverdi:

„Rosa Del Ciel“ / “Io Non Diró Qual Sia” / “Lasciate I Monti”

Anthony Rolfe Johnson (Orfeo)

Julianne Baird (Euridice)

The Monteverdi Choir

English Baroque Soloists

Leitung: John Eliot Gardiner



Claudio Monteverdi:

„Qual Onor Di Te“ / “O Dolcissimi Lumi” / “Ahi Vista Troppo Dolce”

Anthony Rolfe Johnson (Orfeo)

Julianne Baird (Euridice)

The Monteverdi Choir

English Baroque Soloists

Leitung: John Eliot Gardiner



Marc-Antoine Charpentier:

“Que D’Un Frivole Espoir”

Vox Luminis

Leitung: Reinoud von Mechelen



Georg Philipp Telemann:

„Lieben, und nicht geliebet seyn”

Dorothea Röschmann (Sopran)

Akademie für Alte Musik Berlin

Leitung: René Jacobs



Joseph Haydn:

„Come Il Foco Allo Splendore”

Uwe Heilmann (Orfeo)

Cecilia Bartoli (Euridice)

Academy of Ancient Music

Leitung: Christopher Hogwood



Darius Milhaud:

„Air D’Orphée”

Philippe Huttenlocher (Orphée)

Basler Kammerchor

Basler Kammerorchester

Leitung: Paul Sacher



Darius Milhaud:

„Dernières Paroles d’Eurydice“, „Chœur Des Funerailles“

Philippe Huttenlocher (Orphée)

Basler Kammerchor

Basler Kammerorchester

Leitung: Paul Sacher



Matthew Aucoin:

“This Is What It Is To Love An Artist”

Erin Morley (Euriydice)

Orchestra of the Metropolitan Opera

Leitung: Yannick Nézét-Séguin

SWR2 Musikstunde vom 4.7.2022 | Orpheus – Sänger, Magier und Prophet (1/5)