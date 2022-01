Organist Cameron Carpenter startet Deutschlandtour mit LKW-Bühne in Stuttgart

Während des Lockdowns zur Eindämmung der Corona-Pandemie spielte er in Berlin an vier Tagen mehr als 30 Konzerte vor Seniorenheimen. Nun geht der Grammy-nominierte Organist Cameron Carpenter mit seiner LKW-Bühne ab 30. Juni auf große Tour.

Mit 40 Konzerten in acht Städten will der Organist Cameron Carpenter (39) acht Tage lang mit seiner Kirchenorgel unterwegs sein. Der in Berlin lebende US-Amerikaner will dabei ausschließlich vor Seniorenheimen und Krankenhäusern auf der Ladefläche eines LKWs mit seiner digitalen Kirchenorgel spielen. Mit der Fortsetzung seines Formates "Konzerte vor den Fenstern der Stadt" sollen Menschen zuhause erreicht werden. Das Programm für seine Konzerttour lautet dabei unverändert: "All you need is Bach“.

"Die Menschen, für die ich auf dieser Tournee spiele, können schon in normalen Zeiten meist nicht ins Konzert gehen. Unter Corona leiden sie besonders und verdienen definitiv ein kleines Extra. Ich genieße es, auf dem LKW unter freiem Himmel zu spielen und Bachs Musik mit diesen Menschen zu teilen."

Bürgerstiftungen als Konzertveranstalter

Koordiniert wird die Konzertreihe vom Bündnis der Bürgerstiftungen Deutschlands, durchgeführt von Bürgerstiftungen vor Ort. "Mich haben die 'Konzerte vor den Fenstern‘ in Berlin sehr begeistert. Sie entsprechen genau unserer Haltung, solidarisch für das Gemeinwohl und füreinander aktiv zu sein", begründet Ulrike Reichart (Leiterin des „Bündnis der Bürgerstiftungen Deutschlands“) das Engagement. Die Tour beginnt am 30. Juni in Stuttgart und endet am 7. Juli in der Uckermark. Um größere Menschenansammlungen zu vermeiden, werden die genauen Konzertorte aber nicht vorab bekannt gegeben.

Auf dem Konzert-Programm stehen wieder die berühmten „Goldberg“-Variationen von Johann Sebastian Bach, die Carpenter für die coronabedingt abgesagten Konzerte im Frühjahr geplant hatte.

Die Corona-Tour in Berlin