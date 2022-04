Orchestra Baobab-Leiter Balla Sidibé gestorben

Als Sänger und Perkussionist war Balla Sidebé Herzstück des Orchestra Baobab. Mit dem Stück "Utras Horas" wurde es zu einer der international bekanntesten Gruppen Afrikas. In seiner Heimat Dakar ist er nun gestorben.

Sänger Balla Sidibé: "Spécialist in all Style", so der Name des Albums aus dem Jahr 2002 des Orchestra Baobab picture-alliance / Reportdienste Anto Magzan

Der senegalesische Musiker Balla Sidibé ist im Alter von 78 Jahren gestorben. Der Sänger, Perkussionist und Komponist war Mitgründer und langjähriger Leiter des legendären Orchestra Baobab, wie der französische Auslandssender RFI am Donnerstag, 30. Juli, meldete. Weggefährten würdigen Sidibé als vielseitigen Pionier des Afro-Salsa, der den Rhythmus angegeben habe. Sidibé ging es um das Zusammenspiel von traditioneller senegalesischer Musik mit Blues, Jazz, Soul und kubanischer Musik.

Ihr größter Erfolg: Utras Horas im senegalesischen Fernsehen, 1982

Orchestra Baobab vor 50-jährigem Bestehen

Nach Angaben der senegalesischen Musikervereinigung starb Sidibé am Mittwochmorgen, 29. Juli, im Schlaf in der Hauptstadt Dakar. Noch am Tag zuvor arbeitete er mit anderen Musikern an der Vorbereitung der Jubiläums-Tournee zum 50-jährigen Bestehen der Band.

Das Orchestra entstand 1970 im Baobab-Club in Dakar. 1987 wurde die Band aufgelöst. Nach der Wiederbelebung 2001 feierte sie internationale Erfolge, auch in Deutschland. Es gab Gastauftritte mit dem kubanischen Musiker Ibrahim Ferrer ("Buena Vista Social Club") und dem senegalesischen Musikstar Youssou N'Dour.