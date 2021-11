Vor einigen Jahren wurde der Echo Klassik durch den Opus Klassik abgelöst. Doch wirklich viel geändert hat sich nicht. Immer noch ist das Ganze eine Veranstaltung von und für die Plattenindustrie: Kommerz schlägt Kunst, findet Axel Brüggemann.

Wer bei Instagram oder Facebook mit Klassik-Künstler*innen befreundet ist, der horchte letzte Woche auf: Jeder – wirklich jeder –, der irgendetwas aufgenommen hatte, postete so etwas wie: „Yeah! Sieben Nominierungen als bester Dirigent!“, oder: „drei Nominierungen für nur ein Album“, oder „fünf Nominierungen, unter anderem als bester Sänger“! Was war da los? Was wurde da verramscht?

Versprochen wurde Veränderung

Es ging um den Opus Klassik. Ja genau, der Preis, der früher Echo Klassik hieß und der sich nach einer Antisemitismus-Affäre im Hip-Hop bzw. Pop-Bereich umbenennen musste — und letztes Jahr sogar einige tote Komponisten als „Komponisten des Jahres“ nominiert hatte.

Das ist der Preis, der Veränderung versprochen hat, aber noch immer mindestens so altbacken wirkt wie Thomas Gottschalk, der ihn präsentiert.

Unfassbare 600 Nominierungen in diesem Jahr

Und was hat es mit all den Nominierungen auf sich? 600 Stück waren es, so viele wie nie! Dazu muss man wissen: Eine Nominierung bedeutet lediglich, dass ein*e Künstler*in von der Plattenfirma in einer der zahllosen Kategorien vorgeschlagen wurde: Es gibt also nicht einmal eine Vorauswahl.

„JEDER, der etwas aufgenommen hat, kann nominiert werden. Also, fast jeder, denn es gibt eine Voraussetzung: Eine Nominierung kostet 50 Euro.“

Nur wer zahlt, wird nominiert

Allerdings: Der Opus Klassik ehrt nur Künstler*innen, die vorher dafür bezahlt haben. Man stelle sich das mal beim Grimmepreis vor oder beim Nobelpreis: „Lieber Herr Einstein, haben Sie eigentlich schon Ihre 50 Euro gezahlt, damit wir sie nominieren können?“ Wie glaubhaft ist ein Preis, der seine Preisträger im Vorfeld zur Kasse bittet?

„Ganz im Ernst: Ich finde, der Opus Klassik wird zu einer immer unseriöseren und immer größeren Lachnummer!“

Ein Preis, den man beim besten Willen einfach nicht mehr ernst nehmen kann. Auch, weil die so genannte Jury (aus hauptsächlich Vertreter*innen der Phono-Industrie) am Ende die Preisträger*innen mehr oder weniger hin und her schachert: Ein Sony-Künstler gegen einen Grammophon-Künstler, einen Künstler von MDG gegen drei von Warner – oder so.

In der Fernsehgala die immergleichen Klassik-Superstars

Und spätestens die ZDF-Redaktion wird am Ende wohl wieder dafür sorgen, dass eben nicht die exotischen Künstler*innen mit wirklich spannenden Konzept-Alben bei der großen, in orangenes Kitsch-Licht getauchten Fernsehgala auftreten werden, sondern die immer gleichen Klassik-Superstars: Levit, Garret, Mutter und ein bisschen Crossover!

Haben wir in Zeiten von Corona nicht andauernd darüber geredet, dass die Klassik nicht bleiben kann, wie sie war? Der Opus Klassik hatte mehrfach die Chance, sich neu zu erfinden – allein es fehlt ihm die Kraft dazu, oder die Fantasie... Zeit, etwas Neues zu schaffen! Etwas, abseits von den Gesetzen des Marktes, das widerspiegelt, wofür die Klassik eigentlich steht: bedingungslose Leidenschaft!