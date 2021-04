Solange der Spiel- und Probebetrieb an den Bühnen ruht, haben auch die Werkstätten an den Opern- und Theaterhäusern nichts zu tun. In den Kostümwerkstätten werden stattdessen nun Atemschutzmasken hergestellt.

Auch die Schneiderei des Theaters Trier näht nun Atemschutzmasken. Aktuell werden 500 Masken aus Baumwolle produziert, teilte die Stadtverwaltung am 25. März mit. Die Masken werden für die Mitarbeitenden der Stadtverwaltung und der Feuerwehr hergestellt. Zuvor hatten schon mehrere andere öffentliche Theaterwerkstätten ihre Schneidereien in den Dienst der Schutzmaskenproduktion gestellt. Atemschutzmasken sind derzeit aufgrund der hohen Nachfrage auf dem freien Markt kaum erhältlich. "Es ist für uns als Theaterleitung und für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den

Fachabteilungen eine Selbstverständlichkeit, die Einsatz- und Hilfskräfte nach Kräften zu unterstützen." Markus Dietze, Intendant am Theater Koblenz Während in Trier und Koblenz gezielt kleine Mengen für die lokalen Einsatzkräfte produziert werden, will die Oper Bonn 1.000 Atemschutzmasken pro Woche produzieren, solange der Opernbetrieb ruht. Wie der Bonner Generalanzeiger am 25. März berichtet sollen die Masken direkt dem städtischen Gesundheitsamt übergeben werden. Eine Anleitung für die Herstellung der Schutzmasken hat der zuständige Gewandmeister von der Essener Feuerwehr erhalten. Kostümdirektorin entwirft Schutzmasken Auch in den USA sind Schutzmasken Mangelware. Daher hat in Atlanta ein örtliches Opernkostümgeschäft, das sonst für die Atlanta Opera arbeitet, seine Arbeit kurzerhand umgestellt und fertigt nun ebefalls medizinische Masken an. Den Prototyp für die Masken hat Joanna Schmink, Kostümdirektorin der Atlanta Opera, erstellt. Nach Angaben des Ladens liegen inzwischen Anfragen nach 72.000 Masken vor. Als Rohstoff stellen die örtlichen Krankenhäuser Operationstücher zur Verfügung.