In Frankfurt soll der Theaterbau abgerissen werden und neu gebaut werden. In Stuttgart muss das Opernhaus saniert werden, ein Interim wird gesucht. Corona hat alle Planungen erst einmal gestoppt.

Alles bleibt im Stuttgarter Opernhaus erst mal wie es ist, denn: "Wir müssen uns der Realität stellen, und die wird aktuell durch das Coronavirus bestimmt." (OB Kuhn) dpa Bildfunk picture alliance/Bernd Weißbrod/dpa

Die Corona-Pandemie verzögert die weiteren Planungen für die Opernhäuser in Stuttgart und Frankfurt. In Stuttgart wollte der Gemeinderat die Grundsatzentscheidung zur Sanierung eigentlich vor der Sommerpause treffen. Nun wird diese erst im kommenden Jahr erwartet, da sich sowohl ein städtebaulicher Wettbewerb als auch das Bürgerforum zur Opernsanierung wegen der Corona-Einschränkungen verschieben, so die Stadt Stuttgart am 1. April.

In Frankfurt liegt das ganze Vorhaben zu Abriss und Neubau des Opernhauses sogar auf Eis. Frankfurts Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) hat der geplanten Rieseninvestition in der jetzigen Zeit eine Absage erteilt: erst müsse die Stadt wieder auf die Beine kommen, bevor hunderte Millionen Euro investiert werden können, sagte er im "Bild"-Interview.

In Stuttgart wird nur verschoben

"Die Verschiebung ist schmerzhaft", sagte Stuttgarts Oberbürgermeister Fritz Kuhn (Grüne). Es ändere sich aber nichts an der Notwendigkeit, den sogenannten Littmann-Bau von Grund auf zu sanieren. "Die Generalsanierung unseres Opernhauses ist jetzt so dringlich wie vor der Corona-Krise", sagte Theresia Bauer, die baden-württembergische Wissenschaftsministerin (Grüne). "Gerade in diesen Wochen der erzwungenen Auszeit merken wir, wie sehr wir die Kultur vermissen." Diskutiert wird derzeit neben der Sanierung der Oper auch der Bau eines Übergangsgebäudes.

In Frankfurt vorerst keine Investition in Frankfurter Bühnen

Die Investition für den Abriss und Neubau des Frankfurter Theaterbaus soll hunderte von Millionen Euro kosten und wurde Ende Januar vom Stadtparlament beschlossen. Frankfurts OB Feldmann sieht in der Finanzplanung nun aber andere Prioritäten. Wie lange sich die Umsetzung des Großprojekts nach hinten verschieben wird, konnte er nicht sagen. Dazu will er erst einmal abwarten und dann einen Kassensturz machen.