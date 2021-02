43 internationale Opernkritiker*innen wurden befragt und haben das "Opernhaus des Jahres" in Frankfurt und Genf gefunden. Auch Stuttgart kann sich wieder freuen. Zum 13. Mal.

Für ihre Rolle der Salome, "die gierige, sich in einen Blutrausch hineinsteigernde Tochter des Herodes", am Theater an der Wien ausgezeichnet: Marlis Petersen. picture-alliance / Reportdienste Karl Schöndorfer

Die aus Sindelfingen stammende und in Tuttlingen aufgewachsene Sopranistin Marlis Petersen wurde zur "Sängerin des Jahres" gewählt. Die bereits zum vierten Mal mit dem Titel gewürdigte 52-Jährige wurde bei einer Abstimmung der Fachzeitschrift "Opernwelt" unter 43 Kritikern für ihre "stupende stimmliche Wandlungsfähigkeit" gelobt, teilte das Magazin am Dienstag, 29. September, in Berlin mit.

Die Oper Frankfurt (zum vierten Mal) und das Grand Théâtre de Genève teilen sich den Titel "Opernhaus des Jahres". Als bester Sänger wurde der polnische Countertenor Jakub Józef Orlinski gewählt - für "seine betörende Lesart des Titelhelden" in Händels 'Tolomeo' am Badischen Staatstheater Karlsruhe.

Stuttgarter Oper wieder mit "Chor des Jahres"

Der Staatsopernchor Stuttgart ist erneut zum "Opernchor des Jahres" gewählt worden. Bereits zum 13. Mal erhält das Ensemble diese Auszeichnung. Bestes Orchester ist wie im Vorjahr und zum neunten Mal das Bayerische Staatsorchester, dessen bisheriger Generalmusikdirektor Kirill Petrenko sich in diesem Jahr den Titel als "Dirigent des Jahres" mit dem Schweizer Titus Engel teilt.

Tobias Kratzer "Regisseur des Jahres"

Wie bei den Dirigenten, so teilt sich auch bei der "Uraufführung des Jahres" der Titel. Neben Olga Neuwirths Adaption des Virginia-Woolf-Romans "Orlando" an der Wiener Staatsoper wurde auch Hans Abrahamsens erstes Musiktheater "Snedronningen" gewürdigt. Das Werk kam zweifach heraus – zunächst in der dänischen Originalfassung am Königlichen Opernhaus in Kopenhagen und dann auf Englisch an der Bayerischen Staatsoper.

Für seine "Tannhäuser"-Inszenierung bei den Bayreuther Festspielen wählten die Musikkritiker Tobias Kratzer zum "Regisseur des Jahres" und die Produktion als "intelligent-subversives Roadmovie" gleich auch zur "Aufführung des Jahres".