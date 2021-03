Bei Opernaufführungen wird auch dem Auge einiges geboten. Für blinde und sehbehinderte Zuschauer*innen gibt es daher eine Audiodeskription, welche die visuell wahrnehmbaren Elemente akustisch präzise beschreibt. Die Deutsche Oper Berlin bietet diesen Service.

Gezeigt wird die Janáček-Oper als Inszenierung von Christof Loy unter der musikalischen Leitung von Donald Runnicles. Deutsche Oper Berlin/Bettina Stöß

Mit einem Mitschnitt von Leoš Janáčeks "Jenůfa" streamt die Deutsche Oper Berlin erstmals eine Operninszenierung mit Audiodeskription. Ab Dienstagabend, 23. Juni, soll ein Videostream der Oper für blinde und sehbehinderte Menschen für 24 Stunden auf der hauseigenen Webseite verfügbar sein, wie das Opernhaus am Freitag, 19. Juni, mitteilte. Der Online-Stream der dreistündigen Oper ist kostenfrei.

Streaming als Ersatz für Vorstellungen mit Audiodeskriptionen

Die Oper plante für die aktuelle Saison erstmals Audiodeskriptionen als Live-Beschreibung über Funk-Kopfhörer in der Vorführung. Durch die coronabedingte vorzeitige Beendigung der Spielzeit mussten die beiden mit diesem Service geplanten "Zauberflöte"-Vorstellungen allerdings entfallen. Als Ersatz beschloss die Oper, eine Aufzeichnung von Jenůfa aus dem Jahr 2014 für Menschen mit Sehbehinderungen aufzubereiten.

Gesamtpaket mit Tastführungen und Dogsitting

Die Deutsche Oper Berlin ist eines von fünf Theater- und Opernhäusern in Berlin, die am Pilotprojekt "Berliner Spielplan Audiodeskription“ beteiligt ist. Damit wollen die Häuser blinde und sehbehinderte Menschen in nennenswertem Umfang eine gleichberechtigte Teilhabe an der Berliner Bühnenkultur ermöglichen. Die Audiodeskriptionen werden dabei ergänzt um Tastführungen für die Besucher*innen vor der Vorstellung, dramaturgische Gespräche und Dogsitting für Führhundhalter*innen.