Sopranistin Irina Simmes singt in Opern und Operetten, auf kleiner und großer Bühne. Als Ensemble-Mitglied der Dortmunder Oper ermöglichte sie nun Seniorenheim-Bewohner*innen einen kurzen Konzertgenuss in der Isolation.

Statt im Innenhof eines Seniorenheimes war Sopranistin Irina Simmes an der Oper Dortmund in der aktuellen Spielzeit als Wirtin Josepha Vogelhuber in der Operette "Im weißen Rössl" zu erleben. picture-alliance / Reportdienste Caroline Seidel

Die Dortmunder Philharmoniker und die Oper bringen mit der Reihe "Musik auf Rädern" kleine Minikonzerte vor Seniorenheime der Ruhrgebietsstadt. Den ersten Auftritt hatte am Dienstag, 5. Mai, die Opern-Sopranistin Irina Simmes an einer Seniorenwohnanlage in der Innenstadt. Im Innenhof trat die Musikerin vor ein Mikrofon und präsentierte mehrere Opernpassagen sowie den Evergreen "Summertime". An geöffneten Fenstern und auf Balkonen verfolgten die Bewohner das 20-minütige Konzert und dankten mit reichlich Applaus.

"Auch wenn das Streaming-Angebot der Theater stetig ausgebaut wird, ist doch die Nachfrage nach Live-Vorstellungen groß und macht die Einzigartigkeit von Theater aus." Das Theater Dortmund zu "Musik auf Rädern"

Weitere Darbietungen soll es nun zweimal wöchentlich an verschiedenen Orten in der Stadt geben - vorrangig vor Altenheimen. Gerade die dort lebenden Senioren seien als Teil der Risikogruppe in ihrer Bewegungsfreiheit besonders eingeschränkt. Das Theater Dortmund möchte damit diesen Menschen ein Stück Alltag und Normalität wiedergeben, hieß es in einer Mitteilung des Theater Dortmund.