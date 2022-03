Olga Neuwirth: Preisträgerin des Ernst von Siemens Musikpreises 2022

Seit 1974 wurden mit dem Ernst von Siemens Musikpreis zahlreiche Männer ausgezeichnet, aber nur drei Frauen – zwei Instrumentalistinnen und eine Komponistin. In diesem Jahr geht der Preis an eine weibliche Kunstschaffende: die österreichische Komponistin Olga Neuwirth – eine engagierte Denkerin, Feministin und virtuos zwischen den Disziplinen navigierende Künstlerin.

Neuwirth widmet sich vielen Kunstformen mit außergewöhnlicher Sorgfalt

Was heute in der Neuen Musik vergleichsweise selbstverständlich ist, praktizierte die 1968 geborene Olga Neuwirth schon in den frühen 90er Jahren: eine fantasievolle Offensive gegen das reaktionäre Schubladendenken des Kulturbetriebs.

Das lässt schon ein flüchtiger Blick in ihren Werkkatalog erkennen, in dem sich neben Musikkompositionen auch Performances, Installationen, Radio-, Film- und Theatermusiken, Texte, Fotografien und sogar Trickfilme finden. All diesen Kunstformen widmet sich Neuwirth mit außergewöhnlicher Sorgfalt und beherrscht sie in beeindruckendem Maße.

Bis heute überschreitet sie gezielt Genregrenzen und lässt „fluide“ Arbeiten entstehen – wie etwa ihr Bühnenwerk „The Outcast“, das sie als „Musicstallationtheater mit Video“ bezeichnet.

Olga Neuwirth vertritt schon immer eine starke politische Haltung

International bekannt wurde Olga Neuwirth durch ihre Musiktheaterwerke. Und das schon im Alter von 22 Jahren, mit ihren beiden Mini-Opern nach Texten von Elfriede Jelinek. Die beiden Frauen verbindet eine enge künstlerische Zusammenarbeit, aus der mehrere Produktionen hervorgegangen sind.

So etwa das abendfüllende intermediale Musiktheater „Bählamms Fest“ – entstanden in den 1990er Jahren und zuletzt 2021 neu inszeniert bei der Ruhrtriennale. Dass „Bählamms Fest“ mit seiner literarischen Grundlage – einem surrealen Theaterstück von Leonora Carrington – zahlreiche feministische Fragestellungen berührt, überrascht nicht.

Denn Olga Neuwirth ist nicht nur mit Blick auf die verschiedenen Kunstformen eine progressive Denkerin, sondern auch in ihrer politischen Haltung: Schon in den 90ern Jahren – einer Zeit, in der die Musikwelt noch nicht im Traum daran dachte, die von Männern dominierten und durch Ausschlussmechanismen geprägten Strukturen überwinden zu müssen –, meldete Neuwirth sich lautstark zu Wort; unter anderem in öffentlichen Reden.

Pionierin an vielen Fronten

Doch wo gesellschaftliche Veränderung eingefordert wird, entsteht auf der Gegenseite schnell Angst und Abwehr. So blieb Neuwirths Werdegang nicht ohne Zerwürfnisse innerhalb des Kultur-betriebs.

Olga Neuwirth gilt an vielen Fronten als Vorkämpferin, als Pionierin – vor allem mit Blick auf intermediales, disziplinenübergreifendes Komponieren. Aber auch ihre reinen Instrumental-stücke gehen auf eine ausgesprochen differenzierte und tiefgründige Gedankenwelt zurück.

So stellt sie etwa in ihrem Klavierkonzert „locus…doublure…solus“ dem Konzertflügel einen Sampler zu Seite, der um einen Viertelton tiefer gestimmt ist. Damit verfeinert sie das Raster des eigentlich zwölfteiligen Tonvorrats um ein Vielfaches und erzielt eine ungewöhnliche harmonische Nuanciertheit.

Olga Neuwirths Kompositionen haben viel zu sagen – und das nicht nur da, wo die Musik Brücken zu anderen, textbasierten Kunstformen schlägt, sondern auch dann, wenn allein die Klänge für sich sprechen.