Das Versprechen des Aurio-Verlags klingt verlockend: "Entdecken Sie regelmäßig ganz bequem musikalisches Neuland, ohne zeitaufwendige Werkrecherche." Das Angebot dazu sind Noten im Abonnement.

Einblick in den Band "Meisterwerke für die Flöte": Nach Verlagsangaben gedruckt auf "exklusivem Notenpapier, inspiriert von japanischer Papierkleidung." AURIO Musikverlag

Seit April 2020 ist ein neuer Musikverlag mit seinen Produkten auf dem Markt. Im Angebot der Aurio Musikverlag GmbH: Notenausgaben selten gespielter Werke in gedruckter oder digitaler Version, angereichert mit Erklärungen und Audioaufnahmen. Gründer und Alleineigentümer des Verlags ist Komponist und Pianist Sebastian Bund (33). Mit seinem nach eigenen Angaben einzigartigen Verlagskonzept möchte er sowohl Werke unbekannter Komponist*innen als auch unbekannte Stücke bekannter Komponist*innen im Abonnement anbieten und so für eine Repertoireerweitung im musikalischen Leben sorgen.

"Mit AURIO will ich Musikerinnen und Musikern ein Serviceangebot machen, mit dem sie ohne zeitlichen Aufwand ihr künstlerisches Repertoire mit originellen Stücken erweitern können." Verleger Sebastian Bund

Für verschiedene Instrumente sind jährlich vier Ausgaben geplant - mit je fünf bis sechs in der Regel gemeinfreien Werken, darunter auch Kammermusik mit eingerichteten Stimmen. Die ersten Ausgaben sind für Querflöte, Klavier und Klarinette bestimmt; Ausgaben für Geige, Cello und klassische Gitarre sollen folgen. Der Preis für ein Jahresabo liegt bei knapp Euro 100.

Publikationsmöglichkeit für Komponist*innen

Das Angebot richtet sich laut Verlagsangaben dank unterschiedlicher Schwierigkeitsgrade grundsätzlich an alle, die ein Instrument spielen: an Hobbymusiker ebenso wie an Musiklehrer und Profimusiker. Auch Komponist*innen finden in dem Verlagskonzept ihren Platz. Gegen Entgelt haben sie die Möglichkeit, ihre Werke ebenfalls zu publizieren und so den Abonnenten nahezubringen.

Bekannte Musiker*innen wirken als Kurator*innen

Bei der Herausgabe der Editionen arbeitet der Verlag mit Musikwissenschaftler*innen und bekannten Musiker*innen zusammen. Instrumentalist*innen wie Pianistin Yaara Tal, Flötistin Kathrin Christians und Cellist Nicolas Altstaedt wirken dabei als Kurator*innen und verraten ihre musikalischen Entdeckungen.