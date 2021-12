„Nordische Weihnacht”: Das SWR Vokalensemble und Bjørn Kåre Odde mit Ensemble

Reisen in ferne Länder – auch in diesem Winter nicht angesagt. Aber auch im Land soll es dieses Jahr richtig Winter werden. Das SWR Vokalensemble liefert den passenden Soundtrack dazu: Weihnachtliche Chormusik aus Dänemark, Schweden und Norwegen.

Das Konzert „Nordische Weihnacht“ entstand auf persönlichen Wunsch des Dirigenten Yuval Weinberg, der mehrere Jahre in Norwegen gelebt hat.

Bjørn Kåre Odde Pressestelle (c) Ingvil Skeie Ljones

Eingeladen ist Bjørn Kåre Odde, 2019 norwegischer Musiker des Jahres, mit seinem Ensemble. Seine Kompositionen spielen mit traditioneller Volksmusik und gehen weit darüber hinaus. Ganz speziell auch sein Instrument: Die Hardangerfiedel, eine norwegische Variante der Viola mit einem besonders zarten, filigranen Klang.

Yuval Weinberg, Chefdirigent SWR Vokalensemble Pressestelle (c) SWR, Klaus Mellenthin

Damit reisen wir im Kopf in den hohen Norden und lassen uns von Yuval Weinberg und Bjørn Kåre Odde erzählen, was so besonders an der „Nordischen Weihnacht“ ist.

Noch stehen die Konzerttermine: Am 5.12. in Freiburg, am 9.12. in Stuttgart und am 10. Dezember in Villingen-Schwenningen. Sollte doch noch der nächste Lockdown kommen – dann wird das Konzert wieder gestreamt.