Der niederländische Dirigent Bernard Haitink ist im Alter von 92 Jahren gestorben. Das teilte sein Management in London mit. Haitink starb demnach am 21. Oktober in seinem Haus in London im Beisein seiner Familie. Der in Amsterdam geborene Dirigent war weltberühmt für seine Interpretationen der Werke von Gustav Mahler und Anton Bruckner und wurde vielfach international ausgezeichnet.

Bernard Haitink machte etwa 450 Plattenaufnahmen. imago images IMAGO / Leemage 27 Jahre lang hatte Haitink das Amsterdamer Concertgebouw-Orchester geleitet und damit den Grundstein für seine internationale Karriere gelegt. Nachdem er Amsterdam 1988 verlassen hatte, leitete Haitink 14 Jahre lang die Royal Opera in London. Er war auch musikalischer Leiter des Opernfestivals in Glyndebourne, Chefdirigent des London Philharmonic Orchestra, der Staatskapelle Dresden und des Chicago Symphony Orchestra. Ein Leben ohne Dirigieren wäre miserabel. Er war Ehrenmitglied der Berliner Philharmoniker und des Chamber Orchestra of Europe. Und seine Gastauftritte waren zahllos. Ein Sturz auf dem Podium in Amsterdam 2018 leitete das Ende seiner Karriere ein. Das Dirigieren, so gab er zu, kostete immer mehr Kraft. Sein letztes Konzert gab er im September 2019 mit den Wiener Philharmonikern. Ein bescheidener Maestro Haitink war bekannt für seine Zweifel, zeigte das aber nie auf der Bühne. Er ging nicht als Allwissender an ein Stück heran, sondern erarbeitete sich Stücke immer wieder neu – auch wenn es um seine Lieblingskomponisten ging wie Bruckner, Mahler, Brahms oder Schostakowitsch. Intellekt und Gefühl verband er auf ganz eigene Weise. „Man muss denken mit dem Herzen und fühlen mit dem Kopf“, sagte er einmal dem „NRC Handelsblad“.