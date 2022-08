Nicole Johänntgen: „Sich von der Umgebung leiten lassen ist wunderschön“

Ich gebe jungen zukünftigen Komponistinnen mit, den eigenen Weg zu machen und sich inspirieren zu lassen. Aber sich zu trauen und Mut zu haben, Dinge auszuprobieren, wenn es schräg oder nicht so klingt, wie man es haben will, einen neuen Versuch zu starten. Also einfach mutig zu sein, Rückschläge zu akzeptieren und die aber auf eine Art anzunehmen, dass man sagt, okay, das war jetzt nicht so, wie ich es haben will. Ich versuche es weiter. Einfach den Mut zu haben, immer weiterzumachen.