Als Katharina Konradi mit 15 Jahren von Kirgistan nach Hamburg zieht, ohne ein Wort Deutsch zu können, ahnt sie selbst am wenigsten, dass sie mit Anfang 30 als Solistin auf der Bühne der Hamburgischen Staatsoper stehen wird. Aber nicht nur da wird die junge Sopranistin gefeiert und umjubelt, auch an der Semperoper in Dresden, an der Bayerischen Staatsoper in München und bei den Bayreuther Festspielen gilt sie als eine der besten Stimmen der jüngeren Generation. mehr...