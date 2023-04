Nach der Zauberflöte in Salzburg und dem Rosenkavalier in Luzern steht nun die „Frau ohne Schatten“ auf der Agenda von Regisseurin Lydia Steier. Am Wochenende ist die Premiere am Festspielhaus in Baden-Baden von Richard Strauss‘ Oper bei den Osterfestspielen mit den Berliner Philharmonikern.

Keine Kinder = Kein Wert?

Die Regisseurin Lydia Steier ist bekannt für spezielle Ansätze in ihrer Umsetzung von Opern. In ihrer Inszenierung von Frau ohne Schatten gehe es darum, wie es sei, eine Frau zu sein, erzählt sie in SWR2, denn in der Märchenwelt der Oper werde der Wert eines Menschen dadurch festgelegt, wie viele Kinder man habe.

Dabei stellte sich Steier die Frage, wie es dann ist, ohne Eltern zu sein. Und wie mag es für die Erwachsenen in dieser Welt sein, keine Kinder zu haben oder jene eben verloren zu haben?

Figuren wie aus dem Trickfilm

Die Rahmenhandlung der Oper startet in in einem Mädcheninternat, der Zuschauer sieht die Handlung aus der Sichtweise eines Mädchens in diesem Internat, fast wie in einem Fiebertraum. „Das erlaubt uns, viel fantasievoller mit Bildern umzugehen“, sagt Steier. Manche Figuren erinnerten mit ihren Kostümen an Trickfilme.

Der Stoff von Frau ohne Schatten biete zudem eine hohe Fallhöhe, sagt Steier: Sei es zu Beginn noch sehr heiter, werde es umso tragischer im dritten Akt, Steier spricht von „Seelenverwüstung“. Denn die Vergangenheit des Mädchens aus dem Internat sei viel düsterer, als man zunächst denke.

Auszeit von Strauss

Frau ohne Schatten ist die dritte Oper von Richard Strauss, die Lydia Steier inszeniert. Nach Salome an der Oper Paris folgte Der Rosenkavalier in Luzern. Doch nun ist Lydia Steier auch ganz froh, nach den Festspielen in Baden-Baden erstmal keine Strauss-Oper vor den Augen zu haben, wie sie lachend erklärt.