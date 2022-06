Breitkopf & Härtel wird 300 Jahre alt

Der Musikverlag Breitkopf & Härtel wird am 27. Januar 300 Jahre alt. Gefeiert wird mit einem Festkonzert am heutigen Hauptstandort Wiesbaden. Gegründet wurde der Verlag am 27. Januar 1719 in Leipzig.

Breitkopf & Härtel feiert sein 300-jähriges Bestehen mit einem Konzert bereits am 26. Januar: Im Kurhaus Wiesbaden spielt das hr-Sinfonieorchester unter anderem das eigens zum Jubiläum neu komponierte Stück "Eternal Return" von Christian Mason. Seinen Sitz hat Breitkopf & Härtel in Wiesbaden, Leipzig und Paris. Seine Geschichte ist verbunden mit Namen wie Joseph Haydn, Ludwig van Beethoven, Felix Mendelssohn, Jean Sibelius oder Gustav Mahler. Alles begann im Wirtshaus "Zum Bären" Angefangen hat alles im Januar 1719 mit einer Buchdruckerei in Leipzig, erklärt Frank Reinisch, Lektor bei Breitkopf & Härtel. Diese war im Hinterhaus des Wirtshauses "Zum Bären" untergebracht. Daher ist ein Bär, der ein aufgeschlagenes Buch mit der Jahreszahl 1719 zwischen seinen Tatzen hält, immer noch das Signet des Verlags. Er gilt als der älteste Musikverlag der Welt. Rückblick auf die Verlagsgeschichte von Breitkopf & Härtel