SWR2 Abendkonzert vom 20.1.2024

Neustadter Herbst – Festival Alte Musik an der Weinstraße

Festmusik in Kriegszeiten

Ensemble Delectus Cantionum

Capricornus Ensemble Stuttgart

Leitung: Simon Reichert

Johann Heinrich Schmelzer:

Sonata a 7 in C-Dur

Johann Kaspar Kerll:

Missa in fletu solatium obsidionis Viennensis (München 1689)

Claudio Monteverdi:

Gloria SV 258 aus "Selva morale e spirituale" (Venedig 1641)

Giovanni Valentini:

Missa "Coronationis" zur Krönung Ferdinands III. zum römisch-deutschen König in Regensburg 1636

(Konzert vom 3. September 2023 in der Stiftskirche, Neustadt an der Weinstraße)

Festmusik in Kriegszeiten - das scheint zunächst ein Widerspruch zu sein; vor allem, wenn man sich die Besetzung dieses Konzerts anschaut: Vokalsolisten, denen technisch einiges abverlangt wird, Geigen, Continuo und ein üppiger Bläsersatz. Alle Werke entstanden im krisengeschüttelten 17. Jahrhundert und markieren Momente des Aufatmens: das Ende der Belagerung Wiens durch die Türken etwa oder die große Krönungsfeier von Ferdinand III. Simon Reichert, Kantor in Neustadt an der Weinstraße, dirigiert dieses Konzert. Er leitet seit vier Jahren das Festival Neustadter Herbst, in dem fantasievolle Alte Musik-Programme und Pfälzer Wein auf wunderbare Weise zusammenfließen.