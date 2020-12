Komponist Dmitri Schostakowitsch ist bereits 1975 gestorben. Dennoch präsentiert ein Festival nun gleich neun Uraufführungen von ihm mit drei Pianist*innen.

Dmitri Schostakowitsch (1906 - 1975) Imago ITAR-TASS

Auch die Internationalen Schostakowitsch Tage Gohrisch werden dieses Jahr coronabedingt nicht wie gewohnt stattfinden und wurden bereits im Mai abgesagt. Das Festival hat stattdessen nun aber gemeinsam mit arte eine virtuelle Alternative entwickelt, bei der gleich neun Uraufführungen des russischen Komponisten Dmitri Schostakowitsch am 5. Juli ab 20 Uhr im Stream auf arte zu erleben sind. Dabei handelt es sich jeweils um Klavierstücke, die von drei russischen Pianist*innen gespielt werden: Yulianna Avdeeva, Dmitry Masleev und Daniil Trifonov.

"Natürlich hätten wir gern ein Festivalprogramm mit Konzerten vor Publikum durchgeführt. Der transkontinentale Stream ist aber eine spektakuläre Alternative, der Musikfreunde in aller Welt entgegenfiebern dürften." Tobias Niederschlag, Künstlerischer Leiter der Internationalen Schostakowitsch Tage Gohrisch

Uraufführungen in Gohrisch, Moskau und Greenwich

Die drei Interpret*innen finden sich für den Stream über Kontinente hinweg zu einem Studio-Ereignis zusammen: Yulianna Avdeeva wird in Gohrisch im Hotel Albrechtshof musizieren, wo Dmitri Schostakowitsch 1960 sein achtes Streichquartett komponierte. Dmitry Masleev spielt in der Tchaikovsky Concert Hall in Moskau und Daniil Trifonov in seinem Haus in Greenwich, Connecticut. Der Stream wird nach dem 5. Juli noch für weitere 90 Tage bei arte verfügbar sein.