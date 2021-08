Jazz across the border ist in SWR2 die Plattform für neugierige Musikerentdecker. Heute stellen wir die Israelin Tali Rubinstein vor, die der viel geschmähten Blockflöte einen Platz in der Jazzwelt schafft. Wir begegnen der populären afro-britischen Elektro-Band Blue Lab Beats. Und wir erleben einen sensationellen Konzert-Mitschnitt aus der frühen Zeit der erfolgreichen World-Jazz-Band Oregon. mehr...