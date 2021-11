Neues Schubert-Album von Alexandre Tharaud

Am 14. November 2021 findet die Uraufführung des neuen Werkes „Safaklarin Cihangiri“ von Komponist Stefan Pohlit in Mannheim statt. Das Werk wurde von der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz in Auftrag gegeben. Für ein Konzert für Orchester und ein traditionell türkisches Instrument war Stefan Pohlit in mehrfacher Hinsicht die beste Wahl: Er stammt aus Heidelberg, hat nach seinem Kompositionsstudium Arabisch, Persisch und Türkisch gelernt und hat vor allem mehrere Jahre in der Türkei gelebt. Pohlit ist also bestens vertraut mit der Türkei, ihrer Kultur und ihrer Musik. Was es heißt, in mehreren Welten zu leben und sich damit künstlerisch auseinanderzusetzen, darüber spricht er mit Ines Pasz. mehr...