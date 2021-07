Das Orchestre philharmonique de Strasbourg wurde 1855 gegründet und ist das älteste Orchester Frankreichs. Nun bekommt es einen der jüngsten Chefdirigenten seiner Geschichte.

Der usbekische Dirigent Aziz Shokhakimov wird der nächste musikalische und künstlerische Leiter des Philharmonischen Orchesters Straßburg. Der 32-Jährige wird im September 2021 die Nachfolge des Slowenen Marko Letonja (58) antreten, der neun Jahre lang an der Spitze des Orchesters stand. Shokhakimov erhält zunächst einen Vertrag für drei Spielzeiten, wie das elsässische Orchester am Mittwoch, 15. Juli, erklärte.

"Ich trage die bewegende und freudige Erinnerung an Mahlers Fünfte Symphonie unter der Leitung dieses jungen Dirigenten in mir. Es waren nur wenige Wochen vor der Pandemie und dem Eingesperrtsein, die diese Erinnerung noch verstärken. (...) Ich hoffe, dass unser Orchester den Kontakt mit der Vielfalt seines Publikums in den Konzertsälen wieder herstellen kann."

Preisgekröntes Dirigententalent

Aziz Shokhakimov wurde 1988 in Taschkent (Usbekistan) geboren und studierte Violine, Bratsche und Dirigieren. Mit 13 Jahren gab er am Pult des Sinfonieorchesters Usbekistan sein Debüt, ein Jahr später leitete er erstmals eine Vorstellung in der Usbekischen Nationaloper. Von 2006 bis 2012 war er Chefdirigent des Sinfonieorchesters Usbekistan.

2010 gewann er den 2. Preis des Gustav-Mahler-Dirigentenwettbewerbs der Bamberger Symphoniker, bei den Salzburger Festspielen wurde er 2016 mit dem Young Conductors Award ausgezeichnet. Shokhakimov dirigierte bereits mehrere renommierte Orchester wie das London Philharmonic Orchestra, das Orchestre Philharmonique de Radio France und das SWR Symphonieorchester. Seit 2015/16 ist er als Kapellmeister an der Deutschen Oper am Rhein in Düsseldorf engagiert.

Traditionsreiches Straßburger Orchester

Shokhakimov wird der fünfzehnte Musikdirektor des Straßburger Orchesters mit seiner deutsch-französischen Verwurzelung sein. Unter seinen Vorgängern auf der neuen Position finden sich zahlreich große Dirigenten wie Hans Pfitzner und George Szell. Zu den ehemaligen Chefdirigenten des Orchesters zählen auch die beiden langjährigen Leiter des SWF Sinfonieorchesters, Hans Rosbaud und Ernest Bour.