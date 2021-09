SWR Vokalensemble bei der Musikbiennale Venedig

Hermann Schroeder ist wahrscheinlich vor allem eingefleischten Kirchenmusikern ein Begriff und auch da ist heute eher die französische Orgelschule en vogue statt die deutsche. Aus diesem Grund findet alle drei Jahre der Hermann-Schroeder-Orgelwettbewerb in der Heimatregion des Komponisten statt. In Bernkastel-Kues an der Mosel geboren, ist die nächstgrößere Kirche mit wettbewerbsreifer Orgel die Konstantinbasilika in Trier. Dort fand in diesem Jahr im Rahmen des Mosel Musikfestival das Finalkonzert des Wettbewerbs statt. Eva Hofem hat sich die drei Finalisten angehört, die der Musik von Hermann Schroeder auf den Grund gehen. mehr...