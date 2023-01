Vor 70 Jahren erklang zur Salbung von Queen Elizabeth II. in der Westminster Abbey in London Händels gewaltiges Krönungsanthem "Zadok the priest". Dieses sowie drei weitere dirigierte Bruder Jonas Hilger vor einem großen Publikum in der Abteikirche Maria Laach. Die vier "Coronation Anthems" von Händel und das "Te Deum" des Böhmen Jan Dismas Zelenka sorgten für ein Maximum an barocker Prachtentfaltung unter den romanischen Gewölben. Dafür wurde die exquisite Cappella Lacensis um den RheinVokal-Projektchor und das Barockensemble Cappella Confluentes erweitert.