In Baden-Württemberg beginnt in diesem Jahr am 12. September das neue Schuljahr – auch in den Musikschulen. Die sind wichtig an der Basis: Hier können Kinder erste musikalische Erfahrungen sammeln, bevor sie später vielleicht sogar einmal auf einer Bühne stehen. Viele verschiedene Instrumente kann man erlernen – und an der Jugendmusikschule in Ludwigsburg neuerdings auch den deutschen Dudelsack, Schäferpfeife genannt. Helga Spannhake hat bei einer Unterrichtsstunde zugehört. mehr...