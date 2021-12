Neue Produktion des Ensemble Aventure (1/2)

Eres Holz:

touching universes and ends (Ureinspielung)

Schakalkopf

Volker Heyn:

Mashyhn (Ureinspielung)

Juan Allende-Blin:

Douleurs disséminées (Ureinspielung)

Johannes Boris Borowski:

Ach (Ureinspielung)

As if

Die Begegnung zweier Generationen findet in dieser Produktion des Freiburger Ensemble Aventure statt. Neben neuen Werken der "Altmeister" Juan Allende-Blin und Volker Heyn sind aktuelle Stücke der jüngeren Komponistengeneration zu hören. Der Chilene Allende-Blin hat sich das Entdecken von Unbekanntem zur Lebensaufgabe gemacht. Volker Heyn ist ein kompromissloser Autodidakt, der die Körperlichkeit des Rock in die komponierte Musik eingebracht hat. Sein neues Stück steht neben der handwerklich perfektionierten Versenkung in die Ensemblemusik von Eres Holz und Johannes Boris Borowski.

(Teil 2, Donnerstag, 20. Januar 2022, 21.05 Uhr)

Sendung am Do. , 13.1.2022 21:05 Uhr, SWR2 JetztMusik, SWR2