Joachim Haas wurde 1968 in Stuttgart geboren und war bereits seit seiner Kindheit gleichermaßen von Musik und Technik fasziniert: Er absolvierte eine umfangreiche Ausbildung in Flöte und Saxophon und studierte an der Technischen Universität in Berlin Elektroakustik, Kommunikations- und Nachrichtentechnik.

Nach Abschluss des Studiums forschte er im Rahmen eines EU-Stipendiums an der Universität Pompeu Fabra in Barcelona mit dem Schwerpunkt Klanganalyse und Synthese. Joachim Haas war Mitbegründer von FREQ-Laboratories und entwickelte für Native Instruments Audio- und Musiksoftware.

Seit 2001 ist er als Klangregisseur und Musikinformatiker im SWR Experimentalstudio in Freiburg tätig. Er war maßgeblich bei der Entstehung und Realisierung der Live-Elektronik in Werken von Karlheinz Stockhausen, Chaya Czernowin, Mark Andre, José Maria Sánchez-Verdú, Vinko Globokar, Elena Mendoza und weiteren Komponist:innen beteiligt.

Joachim Haas arbeitete als Dozent und Interpret unter anderem bei den Stockhausen-Kursen in Kürten, beim Corso d’interpretazione sulle opere di Luigi Nono con live-electronics in Venedig, am ZKM in Karlsruhe und bei der Matrix-Akademie in Freiburg sowie in Warschau, Curitiba und Ljubljana.

Als Klangregisseur ist er regelmäßig bei internationalen Festivals und Projekten tätig wie beispielsweise dem Festival d’Automne à Paris, der Biennale di Venezia, der Ruhrtriennale, dem Holland Festival und den Donaueschinger Musiktagen. Seit 2007 ist Joachim Haas stellvertretender Künstlerischer Leiter des SWR Experimentalstudios.