Mit Bettina Winkler

Die Salterio-Spielerin Franziska Fleischanderl entdeckt Vivaldis Konzerte für ihr Instrument. Dazu gibt es Lieder aus dem Cancionero de Mallorca und französische Lautenmusik mit David Bergmüller. Helen Charlston und das Chelys Consort of Viols feiern den englischen Spätrenaissance-Komponisten William Byrd. Und zuletzt widmen sich der Flötist Jan Nigges und der Cembalist Alexander von Heißen der Musik am Hofe des Sonnenkönigs Louis XIV.



CD-Liste:



Vivaldi's Salterio

Franziska Fleischanderl

Il Dolce Conforto

Christophors CHR 77741



Dicen que hay amor

María Espada (Sopran)

Guillermo Turina (Barockcello)

Daniel Garay (Perkussion)

Manuel Minguillón (Barockgitarre und Leitung)

Ibs Classical IBS92023



Rhétorique du silence

David Bergmüller (Laute)

Berlin Classics 0303039BC



The Honour of Willliam Byrd

Helen Charlston (Mezzosopran)

Chely Consort of Viols

BIS BIS-2663



L'Hommage - Music for the Sun King - Vol. I

Jan Nigges (Blockflöte)

Alexander von Heißen (Cembalo)

Animato DED812363201 (digitaler Download)

Manuskript zur Sendung