Vorgestellt von Doris Blaich



Mr Charles the Hungarian. Handel's rival in Dublin

Irish Baroque Orchestra

Leitung: Peter Whelan

(LINN RECORDS, LC 11615, Bestell-Nr. CKD 718)



Georg Kallweit - Vis a Vis

Urban Strings

Georg Kallweit

(RAUMKLANG, LC 05068, Bestell-Nr. 11459937)



Sanctissima: Vespers and Benediction for the Feast of the Assumption of the Virgin Mary

Ora Singers

Leitung: Suzie Digby

(HARMONIA MUNDI, LC 00761, Bestell-Nr. HMM905334.35)

Mr Charles the Hungarian - Virtuose auf dem Horn, Multi-Instrumentalist, Komponist, schillernde Musikerpersönlichkeit und ernst zu nehmender Rivale von Georg Friedrich Händel: das Irish Baroque Orchestra begibt sich mit seiner neuen CD auf eine spannende Spurensuche. Außerdem in der Sendung: Eine Hommage an "Sanctissima", die Jungfrau Maria und ihre Himmelfahrt - in einer reizvollen Kombination von uralter und brandneuer Vokalmusik; die Ora Singers und Suzi Digby bringen demnächst dieses Album heraus. Und ein barockes vis à vis, Sonaten und Variationssätze, brilliant gespielt von den Urban Strings und mit besonderer Raumakustik aufgenommen.