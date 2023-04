Eine Frau, die komponiert war im 17. und 18. Jahrhundert noch eine Seltenheit. Als Nonne oder Adelige konnten Frauen noch am ehesten ihre Musikleidenschaft ausleben und komponieren. Daneben gab es aber noch andere Wege, um Komponistin zu werden: Im Ospedale della Pietà in Venedig singt Anna Bon di Venezia im Chor, später wird sie Hofcembalistin in Bayreuth. Andere Frauen wie z. B. Francesca Caccini oder Elisabeth-Claude Jacquet stammen aus einer Musikerfamilie und werden gefördert, letztere durch den französischen Sonnenkönig. Marinna Martines hingegen hat das Glück, das ihr Vater den Dichter und Librettisten Pietro Metastasio kennt, der sie fördert und sie so berühmt wird, dass W. A. Mozart gerne mit ihr musiziert.