Vorgestellt von Bettina Winkler

Gleich zwei Gedenktage stehen diesmal auf dem Programm: die 400. Todestage von Thomas Weelkes und William Byrd, präsentiert von den King's Singers, Fretwork und von stile antico. Außerdem steigt der Cembalist Jean Rondeau auf den Parnass der Musik, Lucile Richardot und Philippe Grisvard entdecken unbekannte Kantaten von Alessandro Scarlatti und Bernhard Hofstötter vergnügt sich mit einem österreichischen Lautenbuch.



CD-Liste:



Tom + Will

Weelkes & Byrd: 400 years

The King’s Singers

Fretwork

Signum Classics SIGCD731



Gradus ad parnassum

Jean Rondeau (Cembalo)

Erato 5054197416170



Alessandro Scarlatti

Cantate da camera

Lucile Richardot (Mezzosopran)

Philippe Grisvard (Harpsichord)

Audax Records ADX11206



Album for the Lute

Music from the former library of Der. Werne Wolfheim

Bernhard Hofstötter (Laute)

TyxArt TXA22172



William Byrd

Mass for 4 Voices

Stile antico

Decca 4853951